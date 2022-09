Elisabet recuerda el suicidio de su padre en 'Got Talent' y hace un emotivo alegato por la salud mental

Telecinco estrenó este lunes 5 de septiembre una de sus novedades de la temporada: la octava edición de Got Talent. El concurso contó con el debut de Paula Echevarría junto a los jueces más veteranos, Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.

En una gala que tuvo humor, surrealismo y hasta un alegato por la horizontalidad, uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Elisabet, una joven que quiso compartir con el público una canción sobre el suicidio en homenaje a su padre.

Según contó, lo hizo porque era una realidad que había que visibilizar, ya que a ella misma le había servido como catarsis hablar de ello a través de la música, mediante su voz y un piano. El tema, en catalán, consiguió poner el público en pie y emocionar al jurado, en especial a Risto Mejide, que fue incapaz de hablar.

"Quería aprovechar esta ocasión para que se hable más de la salud mental y del suicidio, para que deje de ser un tema tabú. Mi padre decidió irse un día. La gente se piensa que evitando el tema evitan suicidios, pero es al revés. Necesitamos concienciar a la gente de las enfermedades mentales que hay, que las cifras del suicidio no sean las que son porque es alarmante", comenzó Elisabet.

Después, tuvo una mención especial para las personas obligadas a lidiar con la pérdida de alguien que decide dejar de vivir: "El dolor que dejan a las personas que estamos al lado y la sensación de culpabilidad, de rabia, de abandono, de tristeza… cuesta mucho que se vayan".

Por su parte, Edurne lamentó la muerte del padre de la artista y agradeció que se pusiera sobre la mesa el suicidio, pues a su juicio era algo a lo que "nunca se le ha dado la importancia que tiene".

Además, añadió que su voz era increíble y que transmitía mucho. En la misma línea, Echevarría comentó que no había necesitado entender toda la letra, en catalán, para captar el mensaje. "Hay veces que el idioma no es lo más importante, si no lo que tú puedas llegar a transmitir", dijo antes de que el jurado le otorgara un pleno de síes.