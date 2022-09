En el mundo de los famosos no es tan perfecto como. Muchos tienen complejos y partes del cuerpo que les gustaría cambiar. Es por ello que Violeta Mangriñán se ha querido sincerar con sus seguidores y pedirles consejo sobre un tema que lleva dándole vueltas desde que dio a luz.

"Siempre he tenido un poquito de complejo con el vello de la cara. Soy muy peludita y siempre lo he tenido rubito, así que me daba un poco de complejo, pero no una cosa loca", comienza la influencer en sus historias.

La que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa asegura que desde que ha sido madre, le ha salido más vello, pero no "tan rubito" como antes, y que ya no le da tan igual.

Violeta Mangriñán hablando de su complejo. VIOLETA / INSTAGRAM

Así pues, desde sus historias de Instagram, pide a sus seguidores si le pueden dar algún consejo sobre qué hacer para quitárselos, ya que cuando ha sido a hacerse el láser le han dicho que al ser una zona hormonal, no le iba a servir de nada.

"Ahora que me puedo hacer de todo porque no estoy embarazada, me lo quiero quitar ya", asegura la valenciana. Por el momento, solo le queda esperar a que alguno de los consejos que le den le sea útil.