Dulceida pone rumbo a Israel con Jesús Calleja para grabar la segunda temporada de 'Planeta Calleja': "Tengo mucho miedo, no sé nada"

Dulceida acaba de anunciar que será la primera invitada de la undécima temporada de Planeta Calleja, el programa de entrevistas que mezcla la aventura con la exploración personal de los colaboradores.

La influencer ha revelado en sus historias de Instagram que este mismo lunes 5 de septiembre pone rumbo a Israel con Jesús Calleja y su equipo para una aventura de la que no sabe nada.

"Estoy superemocionada, con ganas de esta aventura que estoy segura de que no voy a olvidar nunca", ha escrito: "No me han dicho casi nada de lo que vamos a hacer para que sea sorpresa, os iré contando".

Calleja, por su parte, ha amenazado con "poner al límite" a la influencer. "Vaya pedazo de programa que vamos a hacer", ha adelantado, intentando mantener el secreto de la catalana.

"Va a molar llevar a una influencer como tú a ponerte un poquitín al límite", ha añadido: "Va a haber muchas cosas". Los dos retransmitirán un poco del viaje por sus redes sociales, y el resto lo dejarán para la futura emisión en Cuatro, que aún no tiene fecha.

Esta es la segunda vez que Aida Domenech trabaja con el presentador, pues ya estuvo junto con Aless Gibaja y Mr. Cheeto en un programa de Voy Volando que rodaron en Asturias.