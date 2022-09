Ismael Beiro le disputará a Kichi la alcaldía de Cádiz en las municipales de 2023

Ismael Beiro ha decidido que se va a presentar a la Alcaldía de Cádiz, su ciudad natal, en las elecciones municipales de 2023. "Tengo intención de presentarme si movilizo todo lo necesario para cambiar la ciudad", ha confirmado a Diario de Cádiz.

"Hace falta el compromiso de muchos para cambiar esto, aunque si no se dan las circunstancias siempre voy a estar dispuesto a trabajar desde donde sea porque mi ciudad prospere", especifica el ganador de GH 1.

"Me preocupa y me duele mi ciudad. En los últimos años está perdiendo pulso, competitividad y oportunidades y me duele y mi familia, mis amigos, mi gente están aquí. Siento a Cádiz y me duele ver la ciudad como se encuentra", comenta Ismael sobre el porqué de su decisión.

En su proyecto, Ismael apostará por "la dinamización de la ciudad". "Lo importante es que haya oportunidades para que nuestra gente viva mejor, con una mejor calidad de vida y prosperidad", comenta en el citado medio.

Emotivo reencuentro

Como OT 1, la primera edición de Gran Hermano quedó grabada en la memoria de millones de españoles que seguían, cada semana, las galas presentadas por Mercedes Milá. Y, del mismo modo, esa experiencia nunca la olvidarán los propios concursantes, que aún siguen manteniendo amistades 22 años después.

Así lo demostró el pasado marzo Iván Armesto, tercer clasificado de reality, que recibió la sorpresa de un gran amigo después de que recientemente perdiera a su madre.

"Que uno de tus amigos se entere de que falleció tu madre y se haga 500 kilómetros hasta Gijón, cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte", tuiteó el asturiano.

Que uno de tus amigos se entere que falleció tu madre, se haga 500km hasta Gijón cuando mañana tiene que estar en Navarra, solo para darte un abrazo, no solo se agradece, se comparte. Gracias @Ismael_Beiro hermano. pic.twitter.com/SJnstgl9Js — IVAN ARMESTO (@ivanarmesto66) March 16, 2022

Y, junto a su tuit, compartió una foto en la que aparece muy sonriente -y algo desenfocado- junto a Ismael Beiro, ganador de GH 1 y uno de sus inseparables amigos tanto dentro como fuera del concurso.