Olvido Hormigos se derrumba al recordar el infierno que vivió cuando se filtró su vídeo íntimo

La vida de Olvido Hormigos cambió radicalmente de la noche a la mañana cuando un vídeo íntimo suyo se filtró cuando era concejala del Ayuntamiento de Los Yébenes. La publicación de las imágenes, que se extendieron por toda España, hicieron que viviese un infierno que la llevó a dejar su cargo, tal y como ha relatado ella misma en Viernes Deluxe.

La exconcursante de Gran Hermano VIP, donde protagonizó un sonado enfrentamiento con Belén Esteban durante todo el concurso, ha explicado que todo comenzó con un mensaje de Facebook en el que una persona le aseguró tener un vídeo suyo. "¿Qué video?", se preguntó ella, antes de caer en la cuenta de que "el vídeo va a ser este, porque no había otro" después de que un "amigo del pueblo" empezase a llamarla por teléfono.

"Lo recuerdo como si fuese ahora mismo. Había quedado con una amiga para ir a la piscina, y me fui", ha narrado sobre ese día, en pleno mes de agosto, en el que empezó a sentir sobre ella las primeras miradas indiscretas y las risas, aunque "nadie me dice nada a la cara".

Además, Hormigos ha desvelado que "había un foro ciudad" en el que la gente podía escribir, y donde aparecieron mensajes de "es una tal, que se dedique a hacer películas de... de todo".

La situación era insoportable para ella, "me acostaba por las noches y no quería que amaneciera", ha señalado, al mismo tiempo que hace hincapié en que "no podía soportarlo", a pesar de que "hacía vida normal, como si no pasara nada". Pero al llegar a casa, "me venía abajo", ha confesado.

Hormigos también ha admitido conteniendo las lágrimas que si no hubiese sido por su marido, Jesús, y por sus dos hijos, "me hubiese tomado unas pastillas", porque todo lo que vivió esos meses "fue una pesadilla".