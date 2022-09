Rusia corta hasta nuevo aviso el suministro de gas hacia Alemania tras los últimos movimientos del G7

Sigue viva la vertiente energética de la guerra y Gazprom ha anunciado este viernes que corta hasta nuevo aviso el suministro de gas hacia Alemania por el Nord Stream 1 debido a "problemas técnicos". La gasística rusa no da un plazo para resolver la situación, pero este paso se da justo después de que el G7 acordase limitar el precio del petróleo que llega desde Moscú y la Comisión Europea pusiera sobre la mesa hacer lo propio con el gas.

El gigante gasista ruso ya había paralizado temporalmente el suministro por razones de mantenimiento y, este viernes, ha explicado que se han detectado nuevos problemas en la única turbina que aún funcionaba.

En concreto, la empresa ha informado en un comunicado de una fuga de aceite, por lo que el flujo de gas no se reanudará este sábado como estaba previsto, informa la agencia Interfax. "Hasta que no se elimine el fallo en el funcionamiento de los equipos, el tránsito de gas por el gasoducto Nord Stream queda completamente suspendido", informó Gazprom en su cuenta de Telegram.

El gigante ruso preveía retomar este sábado el flujo de gas a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios, cantidad equivalente al 20 por ciento de la capacidad efectiva de esta infraestructura, según la agencia Bloomberg. Alemania confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna, después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado por el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania el pasado mes de febrero.

Este mismo viernes, el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, ya había amenazado con dejar a Europa sin gas si prosperan las iniciativas para establecer un tope en el precio, tal como han planteado, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

A la vez, el Servicio Federal de Supervisión Técnica de Rusia advirtió de que el problema detectado no permitía garantizar la explotación segura de la turbina. "En este sentido, es necesario tomar las medidas correspondientes y suspender las operaciones de la turbina Trent 60 en relación con las violaciones graves que han sido detectadas", señala la nota.

Según Gazprom, en el pasado semejantes fugas de aceite habían sido detectadas en otras tres turbinas. A la vez, la eliminación completa de las fugas de aceite en estos aparatos "solo es posible" en un taller especializado, agrega el consorcio ruso, citando a Siemens. Esta semana, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, dijo que la reparación de las turbinas de Nord Stream en una fábrica especializada es ahora imposible debido a las sanciones occidentales.

"Siemens actualmente prácticamente no tiene capacidad de proporcionar revisiones regulares de nuestras turbinas. Siemens simplemente no tiene dónde llevar a cabo estos trabajos", dijo Miller a la televisión pública rusa.

El Kremlin advirtió de que la fiabilidad del gasoducto Nord Stream está en peligro, ya que no existen equipos de reserva que puedan reemplazar a los que se van quedando fuera de servicio. "No hay reservas tecnológicas, solo una turbina está funcionando. Hagan los cálculos", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Con anterioridad, Peskov sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto, y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador.

Rusia, "un socio poco fiable"

Por su parte, la Comisión Europea ha respondido a la decisión sobre el gasoducto explicando que pone de manifiesto la "poca fiabilidad" de Rusia como proveedor de combustibles fósiles a Europa, así como su "cinismo". El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha asegurado en Twitter que son "excusas falaces" por parte de Rusia, "otra confirmación de su poca fiabilidad como suministrador" de gas para Europa.

"También es otra prueba del cinismo de Rusia, que prefiere quemar gas en lugar de cumplir contratos", ha añadido, en relación a la quema indiscriminada detectada tras la reducción en el suministro de combustible.