Leonardo DiCaprio podría estar saliendo con una modelo ucraniana de 22 años, tras confirmarse su ruptura con Camila Morrone

Recientemente, se han confirmado los rumores que señalaban que, tras cuatro años de relación, Leonardo DiCaprio y su novia, la actriz Camila Morrone, habían roto. Pero parece que el actor de Titanic ya podría tener nueva pareja, una modelo ucraniana con la que se le ha fotografiado.

Después de anunciarse su ruptura, las redes se deshicieron en teorías que decían que el intérprete de 47 años no tiene novias de más de 25 años, pues su historial de parejas demuestra que siempre ha salido con chicas menores de esa edad. De hecho, Morrone tiene actualmente 25 años y su relación ya no continúa.

Uno de sus allegados habló sobre estas teorías, que han generado polémica, y reveló cuál podría ser el motivo de esta cifra: "Cuando las chicas llegan a los 25, buscan más, buscan casarse y sentar la cabeza. Eso no es lo que quiere Leo. No quiere una familia y no quiere estar rodeado de mujeres que lo presionen por eso".

Por ello, es curioso la joven con la que la relaciona ahora el diario británico Daily Mail, pues se trata de Maria Beregova, una modelo ucraniana que tiene 22 años, por lo que, de confirmarse que son pareja, avivaría aún más estas teorías.

Los paparazzi los fotografiaron en julio saliendo juntos de una fiesta nocturna organizada por él en Sait Tropez, ciudad al sur de Francia. Ella vestía un elegante vestido negro de Noma Kamali con escote cruzado, mientras que él, más informal, llevaba una camisa azul, pantalones negros y una gorra.

Por aquella época, en el mes de julio, Beregova acababa de divorciarse de su marido, Ahmed Masoud Abdelhafid -nieto del poderoso Massoud Abdelhafid, ex ministro de Interior de Gaddafi- Por ello, recientemente ha cambiado su apellido y ha vuelto a usar el que tenía de soltera.