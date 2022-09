Miedo a las cucarachas, pánico a la oscuridad... Los concursantes de 'Pesadilla en el Paraíso' revelan sus fobias antes del estreno

El estreno de Pesadilla en el Paraíso está a la vuelta de la esquina. El concurso aún no está siendo emitido, pero la convivencia para los participantes ya ha comenzado, y están cogiendo fuerzas para sobrevivir en la granja.

Sálvame ha tenido acceso a unas declaraciones en exclusiva sobre cómo se sienten los concursantes tras sus primeros días antes de empezar la aventura, así como sus miedos y cuáles creen que van a ser sus puntos fuertes durante el reality.

"He venido a disfrutar y a pasármelo bien, si no me quedo en casa" comenta Lucía Dominguín. Aunque la hermana de Miguel Bosé tiene claro que las pruebas físicas van a ser su impedimento durante el programa.

Por su parte, Steisy asegura que lo que peor va a llevar ella serán "los compañeros flojos y los compañeros marranos", algo en lo que Mónica Hoyos no ha mostrado reparo, ya que se muestra positiva ante todo.

En cuanto a miedos, Omar Sánchez ha confesado que las cucarachas van a ser su único temor en la granja y Víctor Janeiro revela que a él le da pavor la oscuridad.

Pasando a los puntos fuertes, Gloria Camila confiesa que aunque parezca muy urbanita, le encanta el campo y bromea asegurando que lo que mejor puede hacer es "recoger moñigas" de los animales.

Asimismo, Dani García "está dispuesto a todo" por hacerse con el premio: "Ganar pruebas, hacer trampas, discutir con quien haya que discutir...". Y sobre el premio, Pipi Estrada comenta lo que él haría si se convirtiera en el ganador: "Si tengo esa suerte, el premio va para pagar a Terelu Campos".