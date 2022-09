Lucía Sánchez explica cuándo podrá conocer Isaac Torres a la hija que tendrán en común

Lucía Sánchez tiene totalmente clara la figura de quién será su acompañante durante el parto de su hija, una decisión que ha generado mucho revuelo por redes sociales.

Su madre será quien se encuentre presente en el momento en que la exconcursante de La isla de las tentaciones dé a luz a su primogénita, tal y como ha comunicado a través de Para nosotros, su canal de Mtmad.

La decisión ha causado un gran revuelo, hecho que ha forzado a la gaditana a explicar el momento en qué Isaac Torres podrá conocer a su hija en común.

"Mi madre va a entrar y no hay más que hablar", comentó la joven con gran firmeza aunque, si bien es cierto, todavía está sopesando el hospital específico donde dar a luz a Mía.

Si el centro médico permitiese el acceso de un miembro más al paritorio, la exconcursante de Baila conmigo tiene claro que Isaac no sería candidato, sino su padre o su hermana.

"Porque me da la gana y porque mi padre y mi madre no me abandonan en ninguna circunstancia de mi vida. Ni en las buenas ni en las malas. Entonces, lo siento", aclaró la influencer.

Lucía zanjó el asunto determinando el momento en que su padre podrá ver a la criatura: "Para verla, una vez que nace, puede estar quien quiera. Yo ahí no mando, pero el parto es decisión mía y no hay ley que diga quién tiene que entrar".