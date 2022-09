La ANC dice que si Aragonès no va a la manifestación de la Diada, "no está implicado con la independencia"

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha dicho este viernes que si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no va finalmente a la manifestación convocada por esta asociación el 11 de septiembre con motivo de la Diada "consideraría que no está implicado con la independencia".

En una entrevista con La Vanguardia, Feliu se refiere a la incógnita que mantiene el presidente catalán sobre su asistencia o no a la manifestación y sostiene que un político que no quiere ir a un lugar "en el que se sabe que habrá centenares de miles de personas, tiene un problema".

Asegura asimismo que la movilización del 11S debe demostrar a las instituciones que "si (ellas) no hacen la independencia, la hará la gente" ya que considera que es la calle y los ciudadanos quienes deben impulsar el independentismo, que atraviesa un momento de desunión por los encontronazos entre ERC, Junts y la CUP.

"No nos quedaremos de brazos cruzados", asegura Feliu, que sostiene que la manifestación que se prepara no "va en contra de los políticos", sino que "va de hacer la independencia y decirles que si no la cumplen la haremos igual con diferentes medios, siempre democráticos y pacíficos".

La manifestación

En un comunicado, la ANC ha asegurado este viernes tener "expectativas optimistas de cara a la asistencia de público a la manifestación, a pesar del contexto político actual".

Como ya se anunció, saldrá de la avenida del Paral·lel de Barcelona, pasará por el Moll de la Fusta y el paseo de Isabel II hasta la avenida Marquès d'Argentera, y acabará ante la Estació de França, donde estará el escenario.

Ya se han cerrado más de un centenar de autocares y se espera llenar "muchos más" a lo largo de la semana próxima.

Las actrices Carme Sansa y Pepa Arenós serán las encargadas de conducir el acto y presentar los parlamentos, que abrirá el vicepresidente de la ANC, Jordi Pesarrodona, seguido del presidente del AMI, Jordi Gaseni, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, será la encargada de cerrar el acto, que acabará con una actuación musical de Quim Vila, seguida del himno de los Segadors.

Como el año pasado, en esta edición no hay inscripciones por tramos. Las personas que participen en la manifestación podrán consultar las zonas de concentración para saber qué sección de la avenida del Paral·lel les corresponde.

La ANC también habilitará un punto de encuentro, de venta de camisetas y de información en los Jardins de les Tres Xemeneies, donde se podrá visitar la exposición de los 10 años de la entidad.

También se han situado puntos de información ante el monumento de Colom y al Arc de Triomf. Además, este año los puntos lilas se han concentrado al final de Vía Laietana, en la plaza de Idrissa Diallo, para atender e informar cualquier persona que requiera asistencia o información sobre agresiones sexuales.

En el web de la Diada se puede leer y firmar el manifiesto de este año, que llama a defender la victoria del 1 de octubre y marca una fecha tope para lograr la independencia.

La entidad recuerda que la manifestación de este año "quiere volver a situar la independencia en el centro de la política catalana, y lamenta la inacción de los partidos por haber abandonado el camino hacia la independencia, a pesar del mandato claro del referéndum del 1-O y la mayoría independentista en las elecciones en el Parlament". Por eso, fija un horizonte para la independencia y reivindica la fuerza de la gente como la única que puede liberar el país.