Saltó a la fama como youtuber, pero sus inquietudes –y dotes artísticas– pronto la llevaron al éxito en otro escenario: la música. María Becerra, una de las cantantes de moda en el género urbano, ultima su gira por España, que arranca a finales de este mes, mientras prepara nuevo disco y sigue lanzando temazos. El último, Discoteka, junto a Lola Indigo.

¿De dónde viene lo de La nena de Argentina?Es un apodo que me puse yo misma porque me encanta, siento que representa a mi país. De hecho, mi próximo álbum se llamará así. Tendrá mucha versatilidad, que es algo que me define mucho. Experimento mucho con los ritmos urbanos y latinos: el reguetón, la bachata... Eso es lo que tengo para contarle al mundo.

También mucha proyección, porque, a pesar de llevar poco en la música, es todo un fenómeno.¡Es que amo hacer música! Me encanta escribir, cantar, bailar... A mis 22 años tengo una carrera cortita, de solo dos años, pero es una gran carrera y estoy muy feliz por todo lo que hemos logrado, viviendo de lo que me gusta y supercentrada.

¿Son tiempos de empoderamiento femenino, también en la música?Completamente. De hecho, las líderes de la música latina y de Estados Unidos son mujeres. Hay mucha mujer empoderada, pisando fuerte, y siento que se está increíble. Creo que nos hemos ganado un lugar tremendo y que seguimos en ese camino. Ahora, las artistas llevamos nuestra propia carera; antes existía la costumbre de que te fichaba una empresa y te decía cómo vestirte, cantar, mostrarte o qué canciones tenías que hacer. Eso ha cambiado mucho, ya que ahora, al menos todas las artistas que conozco, somos las líderes de nuestra propia carrera y nuestro propio proyecto. Obviamente, junto a todo un equipo que nos respalda. Tenemos mucha más independencia en ese sentido.

Es uno de los referentes de la música urbana. ¿Qué tiene ese estilo que gusta tanto?Sobre todo, lo bailable que es. En una fiesta puedes estar seis horas escuchando reguetón y no te cansas, cada canción es mejor que la anterior. Además, tiene el sonido de la calle, del barrio; y, por supuesto, sus letras, con las que mucha gente se siente identificada. Lo urbano encaró muchos temas tabú, como el contacto, el deseo físico, que quizá en una balada no escuchábamos.

¿Entiende el hate que hay hacia la música urbana precisamente por sus letras?Yo era muy pequeñita cuando empezó, por ejemplo, Daddy Yankee y recuerdo a mi madre diciéndome que esas letras hablaban de sexo y que eso no era música. Hoy en día ella es la fan número uno del reguetón y de toda la movida urbana. Antes estaba muy de moda criticarlo. Yo creo que lo nuevo siempre es propenso a serlo hasta que se asienta. Creo que Daddy Yankee es un verdadero referente y un valiente, porque todo lo que ha tenido que cargar es tremendo.

La cantante María Becerra JOSÉ GONZÁLEZ

Empecemos por el inicio. Pasó de ser una reconocida youtuber a triunfar en la música. ¿En qué momento cambió todo?A mí siempre me gustó mucho actuar, cantar, bailar. Todo lo artístico me fascinaba. En YouTube mostraba esa faceta más teatral mía, y me gustaba, pero no era mi pasión. Desde que tengo uso de memoria yo quiero ser cantante. Cuando estás haciendo algo que no te gusta, lo notas y falta la motivación y llega la frustración. Yo quería intentarlo y mi representante me ayudó a dar el paso con su apoyo. Empecé a registrar canciones que yo tenía escrita, a llevarme a productores... Y todo ha salido bien.

¿Cuál es su objetivo?Simplemente, fluir y, de repente, pasan todas estas cosas bonitas que toman una dimensión tremenda. Siento que este año sí he sido una revelación, más que nada por lo rápido y grande que ha sido todo. Me lo tomo todo de manera muy tranquila, enfocándome mucho con mi vida personal, estando bien conmigo misma. Me centro en no crearme nada y en ser consciente de que esto puede terminarse mañana, pero mientras tanto voy a disfrutarlo.

¿Necesitó alguna vez ayuda externa para llegar a ese equilibro?Sí. Es que en muy poco tiempo pasé a ser una cantante y un ejemplo para muchas personas, a salir en la tele y que se hablara de mí. Me costó asimilarlo. ¡Es que creo que nadie está preparado! Eso me generó una gran frustración, existían mil millones de cosas, de dudas, que pasaban por mi cabeza. Hasta que llegó un punto que dije que me hacía mal y tomé la decisión por mi propio bienestar. Me apoyé mucho en mi equipo, mi familia y mis amigas, que tienen una gran inteligencia emocional. Empecé a reflexionar, a ir a terapia, a meditar y a leer libros de amor propio. Hoy estoy más feliz que nunca.

He leído que jugaba al fútbol e hizo carpintería, y que eso le llevó a sufrir acoso por parte de sus compañeros. ¿Cómo salió de eso? ¿Aprendió algo?En cierto modo me volví más tímida e introvertida de lo que era, pero, por otro lado, también me volví muy valiente. ¡Imagínate el fútbol, que es un deporte de contacto! En los torneos que yo iba era todo muy agresivo, pero eso me hizo ser más aguerrida (ríe).

Ha nacido de las redes sociales. ¿Ha vivido lo malo que tienen?Sí. Por eso trato de mantener al margen a mi familia. He recibido muchas críticas por redes sociales, todos los artistas las recibimos. Por eso tenemos que estar preparados mentalmente. Es cuestión de forjarse con el tiempo y la experiencia. Hoy en día estoy superbien respecto a eso, muy armada, ya no hay comentario en redes que me afecte.

Intuyo que antes sí le afectaba.Sí. No estaba preparada mentalmente para hacer frente a todo lo que se decía de mí en ellas. Yo las uso mucho y es inevitable que me aparezcan cosas todo el tiempo. He tenido que ver foros de noticias en las que me comparan con otras mujeres, o de cómo tenía el cuerpo antes y cómo lo tengo ahora, o de si me operé o no. Mil cosas. Pero ahora las leo y sigo de largo. Y estoy muy orgullosa de ello.

María Becerra Quilmes (Argentina). 22 años. La compositora y cantante de pop urbano se dio a conocer en 2015 gracias a su canal de YouTube, con el que ganó varios premios. En 2019 hizo su incursión en la música y dos años después lanzó su primer álbum, 'Animal', que contiene éxitos como 'Cázame', 'Mi debilidad' o 'Wow wow'. Ha colaborado con artistas como Manuel Turizo, Lola Indigo, Tini, Becky G o J Balvin.