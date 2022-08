Damiano, de Maneskin, confiesa su amor por 'Motomami', el último disco de Rosalía

Taylor Swift, Rosalía, Bad Bunny o BTS han sido algunos de los protagonistas de los MTV Video Music Awards 2022, ya sea con su presencia en la gala celebrada este domingo o con sus nominaciones y premios. Y Maneskin también fueron unos de ellos.

La popularidad del grupo italiano ha crecido como la espuma tras ganar Eurovisión 2021, y su éxito de alcance mundial se puede ver reflejado no solo en su gira internacional o sus reproducciones, sino también en el galardón que han conseguido.

La banda se ha hecho con el premio a Mejor Vídeo Alternativo por I Wanna Be Your Slave, y competían con artistas como Avril Lavigne, Imagine Dragons o Twenty One Pilots.

Pero, además, Maneskin también interpretó Supermodel en el escenario, actuación que no estuvo exenta de polémica, pues parece que MTV la censuró online porque se le vio un pezón a Vic, pero sí permitió que Damiano vistiera unos pantalones que dejaban ver su trasero.

El grupo italiano también tuvo su momento en la alfombra roja, donde los cuatro integrantes destacaron a Billboard algunos de sus momentos favoritos de los MTV VMA, como el twerking de Miley Cyrus o el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera.

Damiano, de Måneskin, desvela que el álbum que más escucha ahora es 'MOTOMAMI' de Rosalía. pic.twitter.com/9VJwrTi4Bk — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) August 29, 2022

Maneskin también destacó cuál era el álbum que más les gusta, y todos ellos dieron opiniones muy diferentes. Vic respondió Ultra Mono, de Idles; Thomas, Songs for the Deaf, de Queens of the Stone Age; e Ethan dijo al grupo Infected Mushroom.

Pero Damiano, el vocalista, dijo sin pensárselo Motomami, de Rosalía, y acto seguido se puso a hacer el gesto de una moto. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el cantante demuestra su pasión por la catalana, pues ya en 2021 apareció bailando una de sus canciones.