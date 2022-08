Los MTV VMA premian a Rosalía por su videoclip del tema 'Saoko'

El éxito de Rosalía traspasa fronteras y prueba de ello es el reconocimiento que la industria musical estadounidense le hizo a la artista en los MTV VMA.

La gala se celebró este domingo 28 de agosto en el Prudential Center, localizado en Newark, Nueva Jersey. En la ceremonia se impuso la cantante Taylor Swift con su canción All Too Well, que recibió el codiciado premio a Mejor Videoclip del Año, así como los de Mejor Vídeo en Formato Largo y Mejor Dirección.

Los otros triunfadores de la noche fueron el artista Lil Nas X y Jack Harlow, que acumularon un total de tres galardones conjuntos por su tema Industry Baby.

Harry Styles, que no acudió a la gala, también logró otras tres estatuillas al Mejor Álbum del Año por Harry's House, y a su canción As It Was la eligieron como Mejor Videoclip Pop y Mejor Cinematografía.

Rosalía, como única representante española en la ceremonia, fue galardonada con el premio a Mejor Edición por su videoclip del tema Saoko, hecho que agradeció y celebró con uno de sus stories en Instagram.

'Story' de Rosalía. INSTAGRAM / ROSALIAOFICIAL

Asimismo, la catalana también estuvo nominada a la categoría de Mejor Canción del Verano por Bizcochito, premio que se llevó Jack Harlow gracias al sencillo First Class, el cual interpretó en directo en la gala junto a la cantante Fergie.

La cantante oriunda de Río de Janeiro, Anitta, cautivó al público con el sensual vídeo de su tema Envolver, que supera los 353 millones de visualizaciones en Youtube, y se llevó el premio a Mejor Vídeo Musical Latino, convirtiéndose en el primer artista brasileño en ganar un galardón en este certamen.

Benito Antonio Martínez, conocido como Bad Bunny, se alzó, por su parte, con el premio a Mejor Artista del Año. El artista aprovechó la ocasión para realizar un discurso reivindicando Puerto Rico, su lengua y cultura. También interpretó el tema Tití me preguntó, en una conexión con el Yankee Stadium de Nueva York donde se encontraba realizando un concierto.

El género K-Pop estuvo representado por Blackpink, BTS y Seventeen. Las primeras ganaron el astronauta a Mejor Vídeo de Metaverso, los segundos se hicieron con el galardón a Mejor Grupo del Año y, la formación seulense de 13 miembros (a pesar de su nombre) se alzó con el de "Push Performance".

Sin embargo, Nicki Minaj fue la gran protagonista de la noche. La rapera recibió el Premio Honorífico Michael Jackson Video Vanguard, además del astronauta por el Mejor Vídeo de Hip hop por Do We Have a Problem?