Lanzar un disco es uno de los eventos más importantes en la carrera de una cantante y de ese día se espera ser el centro de atención, que se hable de él y medir la respuesta del público con los mensajes, publicaciones y demás.

Precisamente por todo eso suelen pensarse muy bien las fechas de lanzamiento, pero en ocasiones ocurren coincidencias poco halagüeñas, como ha pasado con Taylor Swift, Meghan Trainor y Carly Rae Jepsen.

Las dos últimas habían anunciado el lanzamiento de sus nuevos trabajos para el 21 de octubre y recientemente, Taylor Swift, con uno de los discos más esperados de los últimos años, se sumaba a esa fecha de lanzamiento.

Así Midnights, de Swift, The loneliest time, de Carly Rae y Tankin’ it back, de Meghan Trainor, tienen previsto lanzarse el mismo día, lo que podría hacer que las dos artistas menos seguidas (y aún así estrellas de la música) se vieran eclipsadas por Swift, si es que antes alguna no rectifica su fecha. Esto ha despertado la hilaridad en redes, que se han llenado de memes.