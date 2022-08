La relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano, exconcursante de Gran Hermano 16, se ha roto. Empezaron tanteando a la prensa y negando la evidencia, hasta que al final tuvieron que confirmarlo a los medios. Pero no ha durado muchas semanas y, al parecer, Anabel Pantoja sería uno de los detonantes de la ruptura.

Según Sálvame, Anabel Pantoja habría investigado el pasado de Raquel Lozano y habría descubierto una información sobre ella que, al desvelársela a Omar Sánchez, este habría decidido terminar la relación. Y, según han dejado caer varios de los colaboradores, tendría que ver con un trabajo que habría realizado Raquel Lozano en el pasado, y que podría seguir realizando.

"A Omar Sánchez no le gusta estar al lado de una mujer que disfrute de la vida alegremente", ha dejado caer Lydia Lozano antes de escuchar el audio que desvelaría toda la información de la ruptura de la pareja.

"Estaba conociendo a una persona y ahora estamos haciendo un paréntesis", ha comentado Omar Sánchez a las cámaras de Sálvame ante las preguntas sobre la ruptura de su relación con Raquel.

Esas palabras son muy similares al mensaje que habría mandado a Alexia Rivas y que ha desvelado la periodista en Ya es mediodía. "Entro en Pesadilla en el paraíso sin compromiso, a Raquel la quiero un montón, se ha portado conmigo de diez. No tengo ninguna queja de ella, pero ahora mismo tenemos un paréntesis, porque yo entro a trabajar y no se sabe qué va a pasar y no sé lo que va a pasar fuera".