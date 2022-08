La Fiscalía difunde el documento editado con las razones del registro en la mansión de Trump

La Fiscalía de EE UU divulgó este viernes una versión editada del documento en el que se exponen las razones que justificaron el registro a comienzos de este mes en la casa del expresidente Donald Trump en Florida por agentes de FBI.

La llamada "declaración jurada" se ha hecho pública con gran parte del texto oculto y con muchos tramos cubiertos después de que el juez federal Bruce E. Reinhart, con tribunal en Florida, autorizara el jueves la difusión de una versión reducida.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado al juez esta versión reducida del documento tras advertir en una audiencia del pasado 18 de agosto los riesgos que tendría para la "seguridad nacional" la divulgación completa del texto.

Trump se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, documentos clasificados, que según el diario The New York Times, suman más de 300. Los medios de comunicación piden la divulgación, así sea parcial, de la "declaración jurada", en la que se consigna la causa probable de delitos.

El juez Reinhart ha dicho que revisará el documento editado por la Fiscalía y verá si es necesaria alguna otra edición de su parte y además si valdría la pena publicarlo, al señalar que si es mucho lo que se oculta no va a ofrecer a la prensa "sustancia" de la causa sino más bien una versión incomprensible de la misma. En ese sentido, el magistrado no ha decidido, por tanto, si publicará o no la "declaración jurada" que justificó el registró del pasado 8 de agosto.

Mientras, Trump pidió en otra demanda una supervisión de un perito independiente en torno al registro, un recibo más detallado de lo decomisado durante el cateo, que considera "ilegal", y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.