Britney Spears podría estar preparando una entrevista con Oprah Winfrey tras la polémica con su exmarido

La polémica no deja de rodear a Britney Spears. Las recientes declaraciones de su exmarido, Kevin Federline, acerca de la relación con sus hijos pueden haber sido el detonante para que la artista se siente a hablar con Oprah Winfrey en una reveladora entrevista.

Fuentes cercanas a Spears aseguran que la presentadora de The Oprah Winfrey show, uno de los programas de entrevistas más famosos de Estados Unidos, ha contactado con la cantante para hablar sobre todos los temas controvertidos que le persiguen.

Esa fuente se lo ha confirmado a la revista Ok! y, además, ha asegurado que "Britney quiere que el mundo conozca su verdad. Está furiosa con su padre y está dispuesta a seguirle el juego a Kevin. La olla a presión de los últimos meses, desde el fin de la tutela, la enfureció. Trabajar en sus memorias también ha desencadenado el deseo de ser más directa".

Esta reacción llega después de que Federline hiciese una dura afirmación contra ella: "Los chicos decidieron que no la van a ver de momento. Hace unos meses que no la ven. Ellos decidieron no ir a su boda".

Además, también ha cargado contra el comportamiento de la cantante, tanto con él como con sus hijos. "Hubo muchas cosas que sucedieron con las que no me sentí cómodo. Intentaron darle el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo, puedo decir que, a veces, duele estar en esa posición", aseguró.

Esas sensaciones provocaron que Kevin le tendiese su mano a sus hijos. "Me aseguré de que pudieran acercarse a mí en cualquier momento y discutir cualquier cosa", admitió.