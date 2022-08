Kiko Jiménez es atacado por uno de los perros de su novia, Sofía Suescun: "No me quiero ni imaginar cómo sería un bocado intencionado"

A veces los perros, por muy buenos que sean, juegan alguna que otra mala pasada a sus dueños. Y si no que se lo digan a Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

La pareja, o más bien el modelo, ha tenido un pequeño altercado con Marco, uno de los cinco perros que tiene su novia. El rottweiler ha atacado el brazo del de Linares, dejándole una considerable cicatriz en el bíceps.

"Pobre Kiko, ayer Marco se puso celoso y le hizo esto casi por error" escribe la que fuera ganadora de GH 16 en la historia que ha compartido en su Instagram, donde se ve la herida que el canino le ha hecho a su novio.

Ataque de Marco, el perro de Sofía Suescun, a Kiko Jiménez. SOFIA_SUESCUN / INSTAGRAM

"Os amo a los dos, ¿ok? No me quiero ni imaginar cómo sería un bocado intencionado", asegura la de Pamplona, que en una segunda historia ha querido aclarar que en unos días llevarán a su perro a un adiestrador de mascotas para que no vuelva a ocurrir este accidente y que así, Marco se convierta en "el perro más obediente, educado y protector del mundo".

Por su parte, Kiko Jiménez se ha tomado este percance con humor y así lo ha expresado en sus historias de Instagram: "Ayer la maldición de la vecina traidora surtió efecto", escribe en una fotografía donde enseña la herida, que se puede ver desinfectada.

Kiko Jiménez enseñando su herida. KIKOOKIKO / INSTAGRAM

Por lo pronto, habrá que esperar a que la pareja lleve a Marco a sus primeros entrenamientos para mejorar la conducta y evitar así que vuelva a ocurrir otro susto de este estilo.