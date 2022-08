Juanra Bonet, a Valentín de 'Los Sindulfos': "¿Te reconocen por la calle? Pero si viniste cuatro días..."

Los Sindulfos sufrieron este martes una nueva baja, la de Jesús, por lo que tuvieron que llamar a un viejo conocido del equipo campeón, Valentín, que volvió a ¡Boom! para sustituirle.

El pasado 19 de abril, el guía de viajes ya participó en varias entregas del concurso de Antena 3, despidiéndose en su séptimo programa tras la recuperación de Jesús.

Juanra Bonet le dio la bienvenida de nuevo y destacó su forma de ponerse las gafas que utilizan para que, cuando una bomba explota, no les entre en los ojos el producto que sale de ellas.

"Es una moda que voy imponiendo por toda Europa. Me pongo las gafas arriba porque sino luego, cuando tengo que aplaudir, si las tengo en la mano se me caen", afirmó el concursante.

El presentador le preguntó si por Europa la gente iba aplaudiendo con gafas. "Cuando nos ven nos dicen: Mira, los de ¡Boom!, y aplauden", le contestó Valentín.

"Pero, ¿te reconocen? Si viniste cuatro días...", señaló el conductor del programa. "Lo hacen más de lo que yo creía. En Zaragoza, cuando quedo con mis amigos, la gente sabe quién soy", comentó.

Valentín, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Y añadió que "el último viaje que he hecho ha sido ir con una asociación de jubilados de la zona de Tudela, que conocían a Raúl, y cuando estaba en el hotel se me acercó una señora y me dijo que me había visto en la televisión, pero no era de mi grupo, que ellos sí sabían quien era".

"Me dijo que era el suplente, el becario... y se hizo una foto conmigo. Pero es que en Noruega, perdidos en Oslo, nos encontramos con una asociación de sordos y uno se hizo una foto conmigo porque me reconoció", recordó. "Es frustrante porque yo estuve todo ese viaje detrás de ti y nadie me vio", concluyó bromeando Bonet.