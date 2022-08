Kaley Cuoco confiesa que sufrió una depresión cuando se estaba divorciando de Karl Cook

La actriz Kaley Cuoco finalizó su relación sentimental con Karl Cook el pasado año. Ahora, meses después, ella ha reconocido en una entrevista para Variety que esas circunstancias derivaron en la etapa "más oscura" de su vida.

La de Big Bang Theory ha confesado que llegó a sufrir depresión durante su divorcio y ha hablado abiertamente de ello, también de los daños físicos que le produjo.

"Pasar por mi divorcio fue un momento súper oscuro. Simplemente no sabía cómo lidiar con ello", ha explicado. Además, la actriz intentó refugiarse en su profesión para olvidar esas sensaciones. "Me estaba entregando al trabajo para negar mi depresión y lo molesta que estaba".

Sin embargo, su nuevo trabajo no contribuyó nada a aliviar la depresión: "Desafortunadamente, ¡mi personaje estaba tan deprimido que no me ayudaba! Estaba realmente, realmente, realmente luchando. Demasiadas lágrimas", ha relatado.

La situación derivó en su asistencia a terapia, lo que le ayudó a salir de esa etapa. Pero quizá lo que también empeoró su situación fueron los daños físicos ocasionados: "Desarrollé un sarpullido por estrés que me recorrió todo el cuerpo durante tres meses seguidos y no desaparecía. Literalmente, sentí fuego en mi pierna durante tres meses. Apenas podía caminar".

Importante en su recuperación fue Zosia Mamet, compañera que forma parte del elenco de The flight attendant. "Realmente necesitaba a alguien conmigo. Estaba perdiendo la cabeza. Nunca me había sentido tan sola", ha asegurado.