El 'youtuber' Agustín revela que ha denunciado a uno de sus seguidores por acoso: "Podría haberlo mandado a la cárcel"

El youtuber Agustín51 ha anunciado que comenzará un proceso judicial contra uno de sus seguidores que, según él, se dedica a acosarle mientras está en directo, impidiendo que realice correctamente su trabajo en Twitch.

El joven ha compartido un vídeo llamado "esto tiene que parar" donde ha compartido una conversación que ha tenido con el supuesto acosador a través del chat de Fornite, videojuego donde tiene lugar el bullying cibernético.

En este encuentro, Agustín declara formalmente que se va a poner en contacto con sus abogados para que ambos puedan enfrentarse en un juicio y, si el juez le da la razón, recibir una indemnización por "estar boicoteando su trabajo constantemente".

El streamer ha explicado que poco se puede hacer con los que, alguna vez, deciden entrar en su partida de Fornite mientras está en directo y matarle, impidiendo que "continúe su trabajo". Sin embargo, este usuario en concreto pasa "seis, ocho horas al día" atacándole, por lo que es denunciable.

De hecho, ha comentado que, dada la larga duración del acoso, si hubiera esperado más para denunciar, la pena podría ser hasta de meses de cárcel. De momento, si sale a delante, es posible que solo sea de unos miles de euros.

Una recompensa que Agustín justificará con el pago de psicólogo que ha tenido que hacer desde que comenzó el supuesto acoso. "Yo ya hablé con él y le expliqué que me estaba haciendo daño mental y que por favor parara", ha contado.

"Al contrario de parar, ha reunido un grupo de cuatro jugadores que vienen todos los días más de cuatro horas a rodearme y no me dejan jugar a mi juego favorito. Yo lo tengo todo grabado y he tenido que ir a terapia por ello", ha añadido, muy frustrado: "Estoy entreteniendo, me dedico a ello, ¿no sirve con ello?".

Desde que comentara esta situación públicamente no parece haber más avances en el caso. Es posible que la amenaza de denuncia haya sido suficiente para que acabase su persecución a Agustín.