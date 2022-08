Le preguntan por el ruido de las discotecas de su barrio... y responde cantando su propia canción protesta en 'El programa del verano'

El programa del verano vivió un momento insólito este jueves cuando, mientras conversaba con Amaya, una vecina de Móstoles, esta arrancó a cantar su propia "canción protesta" en contra de los ruidos de las discotecas que, a menudo, atormentan al vecindario.

"Llegas a cantar tres veces al día tres canciones a modo de protesta", le dijo el reportero cuando conectaron con Patricia Pardo, que los escuchaba desde el plató. "Sí, ya hemos llegado a esta medida desesperada para visibilizar este problema que tenemos", respondió ella.

"Canto canciones protesta, con letra adaptada y un altavoz, fruto de la desesperación. ¿Hasta dónde va a llegar esto?", añadió la joven, cuyos vecinos "han peleado mucho, pero el problema se sigue dando, por lo que mucha gente está vendiendo sus casas".

Lo mejor que he visto en la televisión nacional desde el desmayo de Sandrina.

La cover de Titanium que emocionó a David Guetta y Sia pic.twitter.com/G1flfcEHgL — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) August 5, 2022

La presentadora de la versión veraniega de El programa de Ana Rosa le animó a cantar uno de sus temas, a lo que la entrevistada accedió. Así, en medio de su intervención, se animó a interpretar su particular versión de Titanium.

La conductora del programa y los colaboradores se quedaron atónitos. "Tienes una voz formidable. ¿Tú te dedicas a esto?", le preguntó Pardo, a lo que Amaya respondió: "Nunca le he sacado partido de manera profesional, pero me vi en esta situación y decidí aprovechar este recurso. Me ponen de loca, de ultraderecha, de que tengo una venganza política personal...".

Asimismo, la intervención de Amaya no solo sorprendió a los periodistas, sino también a los usuarios de las redes sociales. Tanto es así que el vídeo se ha vuelto viral en Twitter.

"Lo mejor que he visto en la televisión nacional desde el desmayo de Sandrina. La cover de Titanium que emocionó a David Guetta y Sia", opinó en esta plataforma Adolfo Rodríguez, periodista de Mediaset.