El matrimonio entre Ortega Cano y Ana María Aldón pende de un hilo. Aunque durante semanas se ha insistido en que ambos habrían roto su relación, ahora Carmen Borrego ha desmentido la información, aunque ha dejado claro que sigue en peligro la estabilidad entre los dos.

"He estado hablando, primero mensajeándome y luego le pude llamar, con un familiar directo de Ana María Aldón. Este familiar dice lo siguiente: entre Ana María Aldón y Ortega Cano no hay una separación", ha afirmado Carmen Borrego desde el pulpillo de Sálvame desde el que lanzan todas las exclusivas.

"El matrimonio está pasando una crisis absoluta, pero ninguno de los dos, ni José ni Ana María, quieren dar el paso. El principal problema sería el enfrentamiento de la familia, entre la hija de uno y la hija de otra. Se han hecho peticiones que ninguno de los dos está dispuesto a conceder, por eso la pareja ha tocado fondo", ha explicado.

"Otra cosa de las que me cuentan es que Ana María se ha dado cuenta ahora de la diferencia de edad con su marido. Ella quiere vivir de una forma y no puede. Quiere una vida normal con su marido y esa vida en estos momentos Ortega Cano no se la está concediendo", ha concluido Carmen, tajante.