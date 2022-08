Ofelia ('MasterChef') se cuela en 'Viajeros Cuatro' y cuenta una traumática experiencia en el mar

Este lunes 1 de agosto, Viajeros Cuatro dedicó su entrega a explorar La Coruña. Para ello, el programa recorrió lugares como Betanzos, Padrón, Sobrado, Pontedeume, Sada, Malpica de Bergantiños y Caión.

Lo hizo de la mano del presentador de ‘En boca de todos’, Diego Losada; el grupo Tanxugueiras; la cantante Miriam Rodríguez; y la modelo y presentadora Paloma Lago. Junto a la chef Ofelia Hentschel, la concursante más polémica de MasterChef, el programa ilustró los atractivos de Malpica de Bergantiños, en la Costa da Morte.

La gallega, que también mostró el restaurante Árbore da Veira, galardonado con una Estrella Michelín, navegó junto a un pescador local mientras recordaba cómo se inició en el mundo de la gastronomía:

"Lo hice por subsistencia. Mi madre no sabe ni encender un hornillo, pero mi abuela paterna hacía unas galletas de nata que a día de hoy no he conseguido que me salgan. Ya no está conmigo, pero me queda su esencia y su comida", explicó, entre lágrimas.

Por otro ñado, reconoció que, aunque es una gran apasionada del mar y de todos los productos que de él se obtienen, la pesca no es lo suyo. Al tratar de coger un pulpo, este se le ha resbalado y los nervios han hecho que tuviese que ayudarle uno de los pescadores.

Además, nos ha contado que el mar estuvo a punto de costarle la vida: "En el mar soy muy valiente y eso que estuve a punto de morir. Mi padre me perdió en una ola, pero como llevaba una especie de bañador con flotador y salí a flote, pero me tuvieron que reanimar".

Y es que, en el pueblo pesquero Malpica de Bergantiños, que vive de sus mareas por los percebeiros, es donde comienza la Costa da Morte.