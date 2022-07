Mas: "La Comunitat no pot dependre de solucions conjunturals al problema estructural del finançament"

Mas ha realitzat aquestes declaracions en la roda de premsa per a explicar els assumptes tractats en el ple del Govern valencià, en la qual el conseller d'Hisenda, Arcadi España, ha donat compte del resultat de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera celebrat dimecres passat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que la valoració del Consell d'eixa reunió és "positiva" i estan "contents" perquè amb "els ingressos extra ens permeten tindre uns Pressupostos en 2023 que responguen les necessitats de la ciutadania en un any que serà complicat" per la inflació.

No obstant açò, ha apuntat que també estan "insatisfets" perquè "no s'ha valorat en cap moment les al·legacions que vam fer diferents CCAA, entre elles el propi Arcadi España amb l'informe dels experts, a l'hora d'establir el nou sistema de finançament autonòmic".

Per açò, ha assenyalat que el Govern "posa a la disposició de les comunitats una mesura important", però ha recordat que "la posa a totes les comunitats". D'aquesta manera, "les que estem a la cua, infrafinançades, continuem amb un problema estructural i el que necessitem és que açò siga una solució estructural i no conjuntural". "No podem dependre de solucions conjunturals", ha recalcat.

Per açò, ha subratllat que des del Consell continuarem sent reivindicatius, com ho va ser el conseller d'Hisenda, per "una qüestió de dignitat del poble valencià i tindre una solució que no siga el deute, sinó solució real per a no seguir estant a la cua" perquè "estem rebent 158 euros menys per habitant respecte a la mitjana". "No es pot permetre, necessitem tindre les mateixes condicions per a prestar els servicis amb garanties", ha assenyalat.