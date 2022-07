Puig assegura que el Govern dona "mostres d'avançament" en la reforma del finançament: "S'atén la mirada valenciana"

Així ho ha asseverat el cap del Consell durant una roda de premsa al costat del ministre d'Agricultura, Luis Planas, en ser preguntat per la seua valoració del CPFF.

En eixe fòrum, segons va explicar el conseller d'Hisenda, Arcadi España, el Ministeri d'Hisenda "respondrà pròximament les al·legacions" presentades per les comunitats autònomes a la proposta sobre el criteri de repartiment de la població ajustada amb un nou document "amb el qual esperem donar continuïtat i avançar en la reforma del model de finançament".

Per a Puig, d'aquesta manera l'Estat "ha donat mostres d'avançament atenent la nostra reivindicació de no parar la negociació i incloent el deute provocat per l'infrafinançament i el que significa una orientació general per a resoldre la qüestió de fons".

"Eixim molt satisfets, s'atén la mirada valenciana i sobretot la mirada del sistema autonòmic perquè, al final, l'estat de les autonomies té encomanat per la Constitució una part fonamental de l'estat del benestar. Amb més recursos podrem donar millor cobertura al gran objectiu de país, que és l'ocupació i garantir un estat del benestar el més adequat possible", ha defès.

Puig també ha celebrat que la Comunitat rebrà per a 2.835 milions més per a la recuperació econòmica, una quantitat que "ajudarà a reequilibrar els comptes".