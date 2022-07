Adif aprova una nova inversió de 45 milions per a seguir impulsat la línia Zaragoza-Teruel-Sagunt

Aquesta actuació, adjudicada en l'última reunió del Consell d'Administració d'Adif, permetrà implementar nous sistemes de gestió del trànsit per a augmentar la capacitat de circulació de la línia en el tram Monreal-Sagunt, segons ha informat l'entitat pública en un comunicat.

Es tracta del segon projecte d'instal·lació d'aquests nous sistemes després de l'adjudicació, el mes passat, de les mateixes actuacions en el trajecte Bifurcació Teruel (eixida de Saragossa cap al sud)- Caminreal.

La línia Zaragoza-Teruel-Sagunt, amb una longitud de 311 quilòmetres, és estratègica per la seua ubicació geogràfica per a la connexió per ferrocarril entre el Mediterrani i el Cantàbric, ja que discorre per territoris de gran potencial socioeconòmic i que representen el 21% del PIB de l'Estat, i connecta amb les importants àrees portuàries de València i Bilbao i nodes logístics (Platea a Terol, Zaragoza-Plaza o Júndiz a Vitòria).

El desenvolupament del Pla Director d'aquesta línia, amb un pressupost global de vora 450 milions d'euros, és un dels compromisos del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), tal com es reflecteix en la inversió mobilitzada fins avui, que ascendeix a més de 290 milions d'euros (entre obres ja executades, en execució, en fase de contractació i altres actuacions en procés de redacció i supervisió de projectes).

L'objectiu del Pla és millorar de manera significativa l'estat de la infraestructura actual per a seguir potenciant el tram Zaragoza- Teruel-Sagunt, especialment per al trànsit de mercaderies permetent la circulació de trens de 750 metres.

Entre els principals beneficis del Pla Director, una vegada completat, estarà la major capacitat de trànsits, la reducció de manera substancial dels temps de viatge tant per als viatgers com per a les mercaderies, la millora de la competitivitat dels servicis de càrrega, la reducció dels costos per als operadors, la major capacitat de càrrega i de tracció, l'increment de les velocitats de circulació, l'augment en l'eficiència en el transport, la incorporació de trens elèctrics, la reducció de les emissions contaminants i de la petjada de carboni, millors paràmetres de fiabilitat i confort i la reducció de la probabilitat d'incidències.

A més, permetrà que aquesta línia obtinga els mateixos paràmetres que altres infraestructures d'altes prestacions, tant a nivell nacional com a internacional, com l'electrificació a 25 kV o apartadors de 750 metres.