El Parlament aprueba por unanimidad que Dalmases comparezca por su forma de tratar a una periodista de TV3

La comisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en el Parlament ha aprobado por unanimidad la comparecencia del diputado de JxCat Francesc de Dalmases, pero no lo hará hasta más adelante. Él, que es miembro de la comisión, no ha asistido a la sesión de este viernes. La CUP-NCG pidió su comparecencia por "la bronca" a una periodista del 'FAQS' de TV3 a raíz de una entrevista a Laura Borràs.

En esta sesión se abordará el caso Dalmases mediante varias preguntas de los grupos dirigidas a la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, y el director de TV3, Sigfrid Graso. También se han aprobado las comparecencias de los directores de Catalunya Ràdio, TV3 y la ACN por situaciones "similares" con Dalmases.

Xavier Pellicer (CUP) ha lamentado que la comparecencia de Dalmases no se haya podido hacer este mismo viernes. Y el presidente de la comisión de la CCMA, el socialista David Pérez, ha recordado que las comparecencias en esta comisión son "voluntarias" y que no se pueden "forzar". "Siempre se tienen que hacer de acuerdo con los comparecientes, y desde la Mesa también hemos intentado que se pueda hacer lo más pronto posible, pero no ha podido ser", ha continuado.

La CUP también había pedido la comparecencia de la ahora presidenta del Parlamento suspendida, Laura Borràs, porque también habría presenciado el incidente al programa televisivo. Pero la Mesa no lo ha admitido a trámite.

Desde el atril del hemiciclo, Dalmases denunció en el último pleno el "circo" que estaba viviendo, que cada vez evolucionaba más "hacia un linchamiento difícil de justificar". Dalmases continuará participando en la comisión de la CCMA, a pesar de que dejará de ser el portavoz.

La diputada Cristina Casol ha sustituido Dalmases en esta sesión, y Francesc Ten ha ejercido de portavoz. Dalmases tampoco asistió a la comisión de Exteriores del jueves por la tarde.