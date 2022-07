El TSJCV anul·la l'obligació de precontratar amb una hora d'antelació els vehicles de lloguer amb conductor d'Elx

El tribunal estima així en una sentència el recurs presentat per una de les associacions professionals de VTC contra eixa part de l'ordenança municipal sobre la prestació de servici d'autotaxi, publicada a l'octubre de 2019 i que ara queda anul·lada per ser contrària a dret.

La resolució arreplega que l'Ajuntament no ha justificat l'interés general d'eixa restricció, que dificulta al client la contractació d'un viatge i "suposa un seriós impediment per a la demanda del servici de transport i, per tant, la viabilitat real de l'exercici de la repetida activitat econòmica al terme municipal".

Els magistrats entenen que la mesura s'incorpora a l'ordenança "sense la més mínima motivació" i que "salta a la vista que suposa una limitació del dret a la llibertat d'empresa".

Per a la Sala, l'establiment d'una hora d'antelació per a precontratar el cotxe de lloguer amb conductor resulta desproporcionat, doncs el decret llei autonòmic que regula aquesta activitat estableix un mínim de 15 minuts per a tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

En aquest punt, la sentència fa referència a l'expedient administratiu del consistori on, diu, no hi ha un informe, genèric o específic, que aborde la qüestió del temps, per la qual cosa "no se sap a què obeïx" la fixació en 60 minuts de precontrato, que "ben va poder haver-se fixat en més o en menys".

La resolució, que imposa el pagament de les costes al consistori i a una empresa de taxis codemandada, no és ferma i contra ella es pot presentar recurs davant la pròpia sala del Contenciós del TSJCV o davant el Tribunal Suprem.