Tancada al bany la platja de l'Arenal de Xàbia per abocaments fecals

L'última analítica realitzada aquest passat dilluns a la platja de l'Arenal va detectar un episodi de contaminació d'origen fecal, per la qual cosa s'aconsella prohibir el bany, informa el consistori en xarxes socials.

En conseqüència, l'Ajuntament ha donat instruccions tant a la Policia Local com al personal de vigilància i socorrisme perquè facen efectiu el tancament. S'ha hissat la bandera roja i s'han activat avisos per megafonia, a més d'informar en xarxes socials i en el canal informatiu sobre l'estat de les platges.

Al llarg del matí d'aquest dimarts s'han pres mostres per a realitzar una segona anàlisi i comprovar si l'abocament detectat va ser puntual o segueix present, para en aquest cas esbrinar el seu origen i les actuacions necessàries per a eliminar-ho. La platja reobrirà quan les anàlisis confirmen valors concordes amb una qualitat d'aigua apta per al bany.

Per la seua banda, la Conselleria de Transició Ecològica ha traslladat a l'Ajuntament que, arran del trencament de l'emissari marí, la platja de l'Arenal és la més vigilada de la Comunitat Valenciana i que és la primera vegada que es detecten paràmetres microbiològics elevats en els més de 80 anàlisis realitzades durant l'avaria.