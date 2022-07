Sobre les 12.32 hores d'aquest dimarts s'ha rebut un avís que en una empresa situada al Polígon industrial Segorb, de Xixona, s'havia registrat un accident laboral.

Fins al lloc s'han desplaçat diversos efectius per a alliberar l'extremitat de la dona, així com l'helicòpter medicalitzat per a atenció sanitària urgent.