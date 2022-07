ElMillor se defiende y amenaza con su abogado tras ser criticado por apostar en Twitch: "A mí no me van a llamar estafador"

El debate sobre la moralidad y los peligros de retransmitir apuestas en Twitch ha llegado a España. Tras varios meses de malestar por la exposición que el streamer canadiense xQc le estaba dando a este tipo de contenido, ahora ha sido el jugador de LoL ElMillor el que ha sido criticado.

Su vídeo viral del pasado domingo ganando 250.000 dólares en directo en el juego de slots Starlight Princess, una versión online del tragaperras tradicional, ha despertado muchos comentarios sobre los peligros que supone promocionar positivamente este 'juego'.

Mientras él subía el vídeo emocionado en la madrugada del domingo, otro streamer llamado Dani Grenheir señalaba que este tipo de partidas patrocinadas en Twitch suelen "estar trucadas".

Lo peor es que todas estas mierdas están trucadas.



Tengo muy buena relación con un chaval que lleva un casino crypto bastante reconocido y se de primera mano que a los streamers/youtubers que les promocionan tienen las cuentas chetadas. https://t.co/bZbGaJnn1P — GRENHEIR (@grenheir) July 24, 2022

"Tengo muy buena relación con un chaval que lleva un casino crypto bastante reconocido y sé de primera mano que a los streamers/youtubers que les promocionan tienen las cuentas chetadas", comentó en su cuenta generando una gran pelea con ElMillor.

Junto con Andy, que también participó en el directo, ha asegurado que iba a ponerse en contacto con su abogado. "Si el tuit está borrado con unas disculpas, entonces evitamos nada", han amenazado. "Obviamente, un retrasado mental no me va a llamar estafador y no nos cuesta nada", añadieron entre risas.

Me parece estupendo! Aquí os dejo la dirección de mis oficinas en Miami asi lo tenéis mas fácil todo.



100 SE 2nd St Suite 2000, Miami, FL 33131, Estados Unidos



Pero espero que llegue eh! Que así me lo paso bien unos días. pic.twitter.com/oyHyAWcECq — GRENHEIR (@grenheir) July 24, 2022

Por supuesto, Grenheir no ha borrado el tuit en el plazo de horas pedido y la bola se ha hecho más grande. ElMillor ha seguido defendiéndose señalando que "los streams son +18 y hay un disclaimer gigante que dice que la gente no apueste". "Me gusta apostar y está permitido hacerlo en Twitch", ha recalcado en tuit, donde también confesaba haber perdido un millón de euros en los últimos seis meses.

He perdido cerca de 1M en los 6 meses que llevo gambleando (y lo recuerdo en cada stream), los streams son +18 y hay un disclaimer gigante que dice que la gente no apueste.

Me gusta apostar y está permitido hacerlo en twitch.

toma unos free spins 💸 https://t.co/UiNLHZcYWs pic.twitter.com/nBKTTH7cCL — ElmilloR (@Elmiillor) July 24, 2022

A las críticas se han unido más personalidades de YouTube y Twitch como Wismichu. "Recordad que cuando se hacían vídeos abriendo cajas de counter o productos electrónicos a los youtubers les trucaban las cuentas para que siempre tuviesen premios llamativos y así cazar a los chavales".

Aparte de la opinión obvia de que se hagan streams de este tipo en twitch, recordar que cuando se hacían vídeos abriendo cajas de counter o productos electrónicos a los youtubers les trucaban las cuentas para que siempre tuviesen premios llamativos y así cazar a los chavales. https://t.co/LpmRynCg7r — Ismael Prego (@Wismichu) July 25, 2022

Me dan una pistola con dos balas y me ponen en una habitación con Adolf Hitler, Jack el Destripador y ElmilloR y le disparo a El MilloR dos veces. Fomentando la ludopatía entre los más vulnerables, no se puede caer más bajo. https://t.co/rb8paQi9wE — Sergi Blanch Motenai (@motenai) July 25, 2022

Más palabras que han recordado que, por una parte, crear este tipo de contenido de manera compulsiva ya demuestra una adicción peligrosa y que, por otra parte, puede influenciar a los que lo ven a seguir el mismo camino peligroso.