Kate Moss rompe su silencio y cuenta por qué defendió a Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard

Kate Moss ha decidido romper su silencio para explicar las razones que le llevaron declarar a favor de Johnny Depp, con quien mantuvo un romance entre 1994 y 1998, contra su exmujer, Amber Heard, en el juicio por difamación que les enfrentó el pasado mes de mayo.

La modelo británica comparecía el día 25 del mismo mes para desmentir que se hubiese producido el supuesto episodio violento ocurrido en Jamaica durante unas vacaciones juntos en el que el protagonista de Piratas del Caribe la habría empujado por las escaleras, hecho al que se refirió en la corte la actriz de Aquaman.

En una breve intervención de apenas unos minutos, Moss explicó que había caído por las escaleras tras resbalar porque el suelo estaba mojado por la lluvia, y que, como consecuencia de la caída, se lesionó la espalda. El actor había salido poco antes de la habitación que compartían, pero volvió para ayudar al escuchar sus gritos. "Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por las escaleras, jamás", aseguró.

Dos meses después de ese momento, Moss ha revelado que tomó la decisión de defender a Depp porque "creo en la verdad y creo en la equidad y la justicia", y "sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me tiró por las escaleras", por eso, "tuve que decir esa verdad", ha asegurado en una entrevista en el programa Desert Island Discs de BBC Radio, emitida este domingo, según recoge el diario The Sunday Times.

Sus malas experiencias en el mundo de la moda

La 'top model', que se inició en el mundo del modelaje con 14 años tras ser descubierta por la agencia Storm, se ha sincerado también revelando la experiencia que sufrió a los 15 años que le descubrió los peligros del mundo de la moda y le ayudó a distinguir en quién debía desconfiar y en quién no.

En este sentido, Moss ha narrado que, en una sesión de posado de ropa interior, un fotógrafo le conminó a quitarse el sujetador, ante lo que ella salió corriendo.

"Tenía como 15 años y él me dijo: 'Quítate la parte de arriba. Lo hice, entonces era muy tímida con mi cuerpo, y él me dijo que me quitase el sujetador. Pude sentir que ahí algo no estaba bien, así que cogí mis cosas y salí corriendo", ha afirmado.

La experiencia "afiló" su instinto y le hizo ser capaz de detectar "a alguien malo desde lejos".

De igual forma, ha recordado otra mala experiencia posando con ropa interior para Calvin Klein junto al actor Mark Wahlberg en 1992, para lo que tuvo que consumir ansiolíticos antes de la sesión.

Para Moss, posar en "topless" le hizo sentirse "cosificada" y al mismo tiempo "vulnerable".