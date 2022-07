Kate Moss es la musa de la nueva colección cápsula de Zara, llena de looks de fiesta elegantes y atemporales

Vestidos de fiesta, tacones altos, collares de joyas y la glamurosa noche parisina. Una combinación perfecta que solo puede mejorar si le sumas la imagen de la inigualable Kate Moss.

Hablamos de la nueva colección cápsula de Zara, que lleva el nombre de Into the Night. Con prendas atemporales inspiradas en la noche parisina, tiene opciones perfectas para cualquier tipo de celebración. No es de extrañar que Zara haya escogido como imagen de campaña a la icónica Kate Moss. Su elegancia, su clase y su estilo combinan de perlas con esta colección de fiesta tan especial.

No es la primera vez que la modelo británica colabora con Inditex en alguna de sus campañas. Ya en el año 2003 Kate fue fotografiada por Alfonso Ohnur, luciendo un vestido negro de manga larga y escote corazón que se convirtió en un superventas.

Kate Moss fotografiada por David Sims ZARA

La colección está formada por 25 prendas, 8 zapatos y 4 complementos, todo inspirado en la elegancia y la sensualidad que desprende la noche de París. El color principal es, sin duda, el negro, un color básico pero elegante que sienta bien a todo el mundo y es perfecto para una noche de fiesta. Los tonos negros se complementan con toques en plata y algunas prendas blancas, tejidos con destellos, y acabados con incrustaciones de cristal, tachuelas, ante y brillos. La combinación perfecta entre lo clásico y lo exclusivo.

Zara no solo se ha preocupado de crear unas piezas de fondo de armario de lo más atractivas, sino que también ha creado toda una estética a su alrededor. El trabajo creativo ha sido el resultado de la colaboración entre la estilista Emmanuelle Alt y el fotógrafo David Sims, uno de los mayores referentes en el mundo de la fotografía de moda.

Kate Moss fotografiada por David Sims ZARA

La combinación de estos grandes profesionales con la única e inigualable Kate Moss ha tenido como resultado unas fotografías estilo analógico que dejan sin aire. Unas imágenes que transmiten un aura de 'glamour' que solo la exclusiva noche parisina puede llegar a emitir.

La colección está repleta de prendas que combinan a la perfección sencillez, sensualidad y elegancia. Vestidos largos lenceros, trajes de chaqueta de dos piezas, vestidos con brillos incrustados, sandalias de tacón, botas altas con detalles de cristal o collares de joyas. Son las prendas atemporales perfectas no solo para este verano, ya que estamos seguras de que esta colección se va a convertir en un básico atemporal en tu armario.

Vestido largo con cinturón ZARA

