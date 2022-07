El truco de TikTok para que no se abra la cortina del probador en las tiendas de ropa

Todas estamos de acuerdo en que los probadores de las tiendas de ropa no son precisamente los lugares con más privacidad del mundo. Aunque sea un lugar diseñado para probarnos las prendas que más nos han gustado, pueden llegar a ser lugares algo incómodos. Sobre todo si, como ocurre en la mayoría de los casos, las cortinas no terminan de cerrar.

Este problema ocurre en la mayoría de las tiendas a las que vamos habitualmente y puede llegar a ser realmente molesto. Seguro que a ti también te ha pasado alguna vez que al entrar al probador, la cortina no se cierra del todo y se queda ese espacio tan incómodo a través del cual se te ve. Si te sientes identificada, no te preocupes. Una usuaria de TikTok nos ha iluminado con una solución tan fácil que probablemente no se te habría ocurrido.

Lo único que necesitas es algo que probablemente ya tengas en la mano cuando entras al probador: una percha con pinzas. Tan solo tienes que enganchar la cortina al marco de la puerta y unirlos con las pinzas. Y con esto, ya te puedes olvidar del drama de las cortinas del probador para siempre (a no ser que vayas con tu madre, que te abre la cortina sin avisar).

TikTok, una vez más, se convierte en una fuente de inspiración y de trucos que al resto no nos habían venido a la cabeza. Este vídeo ha conseguido nada menos que 5,7 millones de visualizaciones, haciendo viral este truco que nos viene genial para lo que queda de rebajas. En los comentarios de esta publicación, el resto de usuarias han alucinado con esta idea tan útil: "Entré a TikTok a hacer tiempo y encontré oro", comenta una de las usuarias.

"¿Por qué no ponen una puerta?", es la pregunta que muchas nos hacemos, aunque es difícil encontrar una respuesta. Algunos usuarios incluso aseguran que es una estrategia de las marcas para que, inconscientemente, seas más rápida probándote las prendas.

En los comentarios del vídeo hemos podido ver algunos de los trucos que otras usuarias han aprendido para evitar esta situación incómoda. Muchas buscan un acompañante de confianza que les sujete la cortina. Otra usan el taburete de dentro del probador para enganchar la tela al marco. Incluso algunas se ponen la ropa con una mano mientras sujetan la cortina con la otra. Menos mal que, con este trucazo, ya no tendremos que hacer más malabarismos.