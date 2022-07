La cantante Núria Feliu, que sufrió un ictus cerebral en marzo de 2021, ha fallecido este viernes a los 80 años tras no superar las secuelas de este problema de salud que padeció. Así lo ha confirmado la familia, tal y como recoge TV3.

Nacida el 21 de septiembre de 1941, la barcelonesa cuenta con una extensa disografía de más de 40 álbumes en los que ha tocado todo tipo de géneros: jazz en catalán, boleros, sardanas, cuplés, adaptaciones de poetas o versiones en catalán de cantantes estadounidenses.

Fue en 1965 cuando cantó por primera vez en público, y su carrera estuvo avalada por el compositor y director de orquesta Antoni Ros-Marbà, y por el pianista Tete Montoliu en el mundo del jazz.

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido distinciones como el Premio de Cultura Popular del Ministerio de Cultura (1976), la Creu de Sant Jordi (1985) y la Medalla de Honor de Barcelona (2008).

Ens ha deixat Núria Feliu, icona indiscutible del nostre país



Artista total, defensora de la cultura popular i figura clau per a la recuperació del patrimoni musical català. Catalunya plora avui la teva pèrdua.



El nostre condol a familiars i amics.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en noviembre de 2020 en Al cotxe, programa de Eloi Vila en TV3. "Yo no he cantado por cantar, he cantado para la gente", dijo entonces.

Núria Feliu: "Vaig ser de les primeres dones que va anar en cotxe. I em deien: 'a lavar platos!"



Pionera i valenta!



⏱ Aquesta nit, a les 23.45, a @tv3cat , després d’ @InfiltradaTV3!



📺 #AlCotxeTV3 🚙 @VilaEloi



🔝🔝🔝🔝👇 pic.twitter.com/xhZZpS6i7t — Al cotxe! TV3 (@alcotxetv3) November 19, 2020

Núria Feliu declaró que se sentía "satisfecha y a gusto" con su carrera, y que a su edad se sentía llena de vida: "No he acabado, todavía tengo cosas por hacer".