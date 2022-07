Detinguts dos integrants d'un xarxa que venia entrades fraudulentes per a concerts i festivals

Rebien els pagaments a través aplicacions de pagament instantani en comptes bancaris al seu nom i utilitzaven, en determinats casos per a identificar-se, els documents d'identitat d'alguna de les víctimes a les quals li l'havien sol·licitat per a formalitzar la venda.

Es calcula que mitjançant aquestes pràctiques, la xarxa ha obtingut un benefici aproximat de 28.265,13 euros i s'ha localitzat a prop de mig centenar d'afectats.

Els agents del Grup 6º de Policia Judicial de la Policia Nacional de la Comissaria de Benidorm, han dut a terme una "laboriosa investigació", que ha culminat amb la detenció de dos dels tres membres d'un grup criminal que venia entrades per a concerts o festivals en els quals, prèviament, havien comprovat que ja no quedaven entrades a la venda.

Els presumptes autors tenien establit un perfecte entramat on, a través d'una coneguda xarxa social, posaven a la venda entrades per a concerts o festivals d'alt interés per al públic i les entrades del qual ja s'havien esgotat, la qual cosa, juntament amb un preu de venda atractiu, generava un gran interés per a aquelles persones que no havien pogut aconseguir entrada.

Contactaven amb ells a través dels perfils oficials d'artistes o esdeveniments per a, posteriorment, obrir un xat privat en la xarxa social, on els sol·licitaven el pagament a través d'aplicacions de transferències a un compte bancari associada a un telèfon mòbil.

Fins i tot, en algunes ocasions, a causa que algunes entrades eren nominals, sol·licitaven que els enviaren una fotocòpia del seu document d'identitat el qual, posteriorment, utilitzaven per a identificar-se ells mateixos quan els era sol·licitada una fiabilitat o fins i tot per a obrir línies de telèfon o bancàries per a rebre les transferències de les víctimes, usurpant així presumptament les seues identitats.

La venda fraudulenta era oferida per a esdeveniments celebrats en tota la geografia nacional pel que, el còmput d'afectats, transcendeix a diferents localitats espanyoles.

Els agents van aconseguir identificar als tres membres de l'entramat i determinar que entre els diferents comptes bancaris obertes al seu nom o a nom d'alguna de les víctimes havien percebut ingressos superiors als 28.000 euros, per la venda fraudulenta de més de 800 entrades fictícies.

AFECTATS EN TOTA ESPANYA

Van ser detectats un total de 49 denúncies d'afectats repartits per tota la geografia nacional, si bé es presumeix que pot haver-hi més que, a causa de l'escassa quantia estafada, no hagen interposat denúncia.

D'aquesta manera, es va establir un dispositiu especial destinat a la localització i detenció dels investigats que ha va donar com a fruit l'arrest de dos dels principals membres de l'entramat, quan realitzaven un reintegrament bancari en una de les entitats on tenien oberta un dels comptes de la localitat de Benidorm. Queda pendent la detenció del tercer.

Els dos detinguts, de nacionalitat romanesa i espanyola, de 21 i 23 anys d'edat respectivament, un d'ells amb antecedents previs, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la mateixa localitat. Continuen les gestions de localització i detenció del tercer dels implicats, de nacionalitat espanyola i de 23 anys d'edat.