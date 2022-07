Feijóo afirma que no es canvia el finançament autonòmic per ERC: "Mentre no diga que sí, no hi haurà model"

Així s'ha pronunciat el líder dels 'populars' en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de visitar a València, juntament amb el president del PPCV, Carlos Mazón, el Centre Mambré per a persones en situació o en risc d'exclusió social.

Preguntat pel canvi del finançament autonòmic i pel model que ell defèn -per població o territorial-, Feijóo ha remarcat que es tracta d'un assumpte d'enorme transcendència i complexitat, la qual cosa no significa que no calga abordar-ho".

Ha asseverat que el Govern "ens han enganyat" aquesta legislatura, ja que va dir a les comunitats autònomes que anava a promoure un nou sistema i "estem en l'últim quart partit" i no s'ha proposat res.

Pel que fa al model que ell prefereix, ha respost que "és el cost real dels servicis i en el cost real dels servicis la població és determinant, aquesta és la nostra proposta". "I ho he dit no només hui sinó altres vegades: les CCAA amb menys ingressos per població real ajustada són la Comunitat Valenciana i Múrcia, per tant tenen un infrafinançament perquè estan molt per davall de la mitjana en finançament per població ajustada, que és el model actual que tenim i és prioritari actualitzar-ho".

Feijóo ha recalcat en aquest punt que "estem patint el sistema de finançament pactat entre el PSOE i el tripartit català en 2009". "És just dir les coses com són, si no es crea una enorme confusió. Jo era president de Galícia en 2009, vaig acudir al Consell General de Política Fiscal i Financera i ens van ensenyar el que havien pactat PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya i el PSOE de Zapatero i se'ls va imposar a totes les CCAA".

"El que li interessa a la majoria de les CCAA probablement no és el que li interessa a ERC", ha insistit el líder del PP, que ha agregat que "estem reproduint el que va passar en 2009". "Aquesta és la crònica, que no crítica, de l'actual model de finançament que té la Comunitat Valenciana. Jo estava allí, hi ha uns altres que no estaven i vaig veure perfectament com era el model pactat amb la Generalitat de Catalunya", ha afegit.

DRET CIVIL VALENCIÀ

També se li ha preguntat per la reivindicació del Dret Civil Valencià, tenint en compte que Galícia el té, tot i que "cada vegada que fem alguna cosa ens ho recorre el Govern i ens ho porta al Constitucional", ha apuntat.

Ha comentat que és "una qüestió de la Comunitat Valenciana, on hi ha consens". "I quan hi ha consensos -ha prosseguit- allò que hem de fer és possibilitar que es porten a la pràctica. Entenem que hi ha solucions perquè es puga aplicar un dret civil propi de la Comunitat Valenciana i si hi ha solucions sense reformar la Constitució hem d'explorar-les, activar-les i posar-les en pràctica".

En aquest sentit, ha fet notar que una reforma constitucional "porta temps, necessita de grans consensos i parametritzar què coses es reformaran". "Per tant, entenc que hi ha mecanismes legals perquè la Comunitat Valenciana puga exercir el seu dret civil propi i respondre els consensos generats en la pròpia" autonomia, ha conclòs.