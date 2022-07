Compromís demana eliminar la taxa de reposició, augmentar places MIR i un pla d'estabilitat davant "la falta de metges"

El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, la síndica en Les Corts Valencianes, Papi Robles, el portaveu adjunt Carles Esteve, el diputat Jesús Pla i el regidor i portaveu local, Nico Calabuig, han mantingut aquest dijous una reunió amb representants sindicals de l'Hospital d'Ontinyent (València) per a conéixer la situació del centre i del departament de salut.

Segons ha explicat Calabuig, "la trobada parteix de la necessitat que els màxims representants de Compromís en el parlament valencià i espanyol coneguen de primera mà la situació de falta de metges, la seua repercussió en els servicis hospitalaris i com açò està afectant a la població d'Ontinyent i la resta de la comarca".

En una roda de premsa a les portes del centre hospitalari, Robles ha vinculat les problemàtiques de falta de personal mèdic a Ontinyent a les quals es reprodueixen en altres departaments com Alcoi, la Marina Baixa o Vinaròs.

"Davant aquesta falta de metges especialment en període d'estiu, amb la conseqüent major pressió assistencial en poblacions turístiques, des de Compromís volem proposar mesures per a incrementar progressivament el nombre de facultatius en la sanitat valenciana. Unes mesures que passen per l'increment de places per a estudiar medicina en les universitats valencianes, així com establir un pla de millora progressiva de les condicions laborals: no només salaris, sinó també conciliació, horaris, drets i estabilitat dels professionals sanitaris", ha detallat.

Per la seua banda, Joan Baldoví ha assenyalat que "l'Estat té una gran responsabilitat en aquesta problemàtica i ha de jugar un paper determinant en la seua solució". "Els sistemes sanitaris s'han ressentit amb la pandèmia, i si una cosa ens ha ensenyat la covid-19 és que fa falta una sanitat pública més forta i amb més mèdics i infermers per a atendre millor en la població", ha postil·lat.

"Per açò, -ha afegit el portaveu en el Congrés- li demanem mesures concretes al govern d'Espanya que pot fer ja mateix, la primera d'elles és eliminar la taxa de reposició. S'ha de permetre en el govern valencià que puga fer plans d'increment de professionals, i estabilitzar els que ja tenim. Perquè si vam crear llocs de treball estables i consolidats, la gent voldrà quedar-se a treballar ací".

"ANIRÀ A PITJOR EN LA PRÒXIMA DÈCADA"

Des de la coalició també s'insta a l'executiu estatal a establir un increment de les places MIR en els pròxims anys segons les necessitats futures del sistema sanitari. "Atenent al fet que cada vegada la població estarà més envellida, que aniran produint-se jubilacions de metges etc... tothom coincideix que el problema de falta de sanitaris anirà a pitjor en la pròxima dècada i davant aquesta problemàtica cal actuar ja amb un augment de les places MIR", ha explicat Baldoví.

Així mateix Compromís reclama al Govern central facilitar la convalidació de titulacions ja que, actualment, per a persones que han estudiat medicina a l'estranger, especialment en països extracomunitaris, és molt difícil exercir la medicina ací, malgrat que ho sol·liciten. "Volem que el govern de l'Estat facilite eixe procés", ha conclòs el diputat.