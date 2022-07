Chelo García-Cortés se pronuncia sobre la caída de Marta, su mujer: "Fue un accidente tonto en casa"

Chelo García-Cortés no pasa por su mejor momento. La colaboradora de Sálvame se rompió el radio del brazo izquierdo en la pasarela del programa, lo que le obligó a pasar por quirófano. Ahora se ha desvelado que su pareja, Marta Roca, también ha sufrido una caída por la que debe desplazarse con muletas.

García-Cortés ha hablado en los micrófonos de Europa Press para tranquilizar a sus seguidores. Además, ha dado detalles de lo que le ocurrió a Marta: "Fue un accidente tonto en casa".

Ese percance ya es pasado, tal y como ha confirmado. "A mí me tocó el día 26 trabajando y a ella en casa, pero fue hace tiempo, hace mucho tiempo. Nos estamos recuperando ya, estamos más cerca de la recuperación que del accidente", ha dicho calmada entre risas.

La colaboradora dio un paso al lado de su trabajo cuando sufrió el accidente, pero siempre se ha mostrado con ganas de volver a los platós. "Ojalá me pueda reincorporar pronto. El día 26 me bajo a Madrid al médico y espero que me dé el alta. No lo sé", ha dicho ahora transmitiendo su positividad.

Además, en las últimas semanas han aparecido los rumores sobre una mala situación económica. Ante ellos, Chelo García Cortés ha negado rotundamente estar pasando por una mala etapa en ese aspecto.