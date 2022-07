Javier Perianes i l'OCV clausuren la temporada amb concerts a Cullera, Borriana i Lliría

L'artista de Huelva, reconegut com el pianista més internacional de la seua generació, tocarà i dirigirà des del teclat a la formació titular de les Arts en un monogràfic atractiu dedicat a Beethoven amb les seues obres 'Concierto para piano número 1 en do major, opus 15', i 'Concierto para piano número 3 en do menor, opus 27'.

Els concerts s'emmarquen en la gira autonòmica de 'Les Arts amb tu', que durant els mesos de juny i juliol ha oferit recitals lírics, òpera representada, música de cambra i vetlades simfòniques en més de 20 municipis de la Comunitat Valenciana a càrrec dels artistes del Centre de Perfeccionament, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana i el camió escenari de 'Les Arts Volant'.

La gira 'Les Arts amb Tu' s'adscriu a la línia de la programació 'Les Arts és per a Tots', que promou accions d'obertura i proximitat per a acostar l'activitat artística del teatre a tota la ciutadania. La clausura del I Festival de Llíria aquest diumenge 24, en el teatre de la Banda Primitiva, serà l'última actuació de la 'tournée' autonòmica prèvia a l'aturada estival.

Després de l'estiu, 'Les Arts amb Tu' marcarà també l'inici de l'activitat de l'OCV al mes de setembre. Així, i dins de l'aposta per una programació deslocalitzada, James Gaffigan, director musical de les Arts, inaugurarà la dessetena temporada l'1 de setembre a Altea, amb obres d'Esplá, Mozart i Schumann en el faristol, un programa que repetirà el dia 2 d'eixe mateix mes a Torrent i el dia 3 a Torrevella.