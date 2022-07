Fran Perea presenta 'Uno más uno son 20', un disco para conmemorar los 20 años de 'Los Serrano' y su primer álbum

El próximo año será un momento especial para Fran Perea. Para Fran Perea y para todos los actores de Los Serrano, pues se cumplen 20 años del estreno de la famosa serie de Telecinco. Sin embargo, el malagueño tendrá algo más que celebrar: sus dos décadas en el mundo de la música.

El artista lanzó en octubre de 2003 La chica de la habitación de al lado, disco que contenía canciones que aparecían en la ficción que se estrenó en abril, en especial la de la cabecera, 1+1 son 7.

Por ello, el cantante ya anunció el pasado mes de junio que estaba preparando algo especial. Y, desde hace semanas está publicado algunos posts en redes en los que está soltando detalles, como el audio que mandó en un chat con la ficticia familia Serrano. ¿Podría esto suponer que los demás actores participarán en este aniversario?

En otro vídeo aparecía con Víctor Elías, músico que dio vida a Guille en Los Serrano. "Estaba en casa y me he hecho una versioncilla del 1+1 son 7", le dice, pero su hermano en la ficción le rebatió su afirmación: "¡Que no son 7! Son 20".

"¡Como lo oís! Uno más uno son 20 es el inicio del viaje que comenzamos", dijo en su publicación, confirmando así el nombre que tendrá este nuevo álbum especial. "Muchos motivos para celebrar 20 años de música y más aún para seguir compartiendo todo lo que viene. Muy atentos, porque estamos a punto de comenzar a abrir las puertas de este disco".

El artista malagueño va a relanzar su primer disco, La chica de la habitación de al lado, bajo el título Uno más uno son 20, y contendrá 10 de las canciones que estaban en el original.

La primera de ellas fue Voy a pensar en ti, tema que estrenó el 1 de julio junto a Ana Guerra. Por tanto, parece que estas revisiones de sus temas clásicos podrían ser en compañía de otros artistas.

"¡10 puertas, 10 canciones y muchas historias por contar!", escribió en su último post este fin de semana junto a una ilustración de un edificio con 10 puertas que simbolizan los temas que incluirá el disco.

Pero, además, alrededor está representada la serie Los Serrano, pues aparece la Taberna Serrano que regentaban Diego y Santi en la serie o una tienda de fotos llamada "Marcos Serrano", haciendo un juego de palabras con "marcos de fotos" y el nombre de su personaje.