Lidia Torrent denuncia que ha perdido un trabajo ya cerrado solo porque está embarazada: "No significa estar inválida"

Lidia Torrent ha denunciado públicamente que, recientemente, han dejado de contar con ella para un trabajo que ya tenía "cerrado". La presentadora, una de las camareras de First dates, ha acudido a su perfil de Instagram para sacar a la luz este incidente.

"El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo, aunque esté embarazada. Y digo esto porque, desafortunadamente, en otro caso no ha sido así, dado que teniendo yo una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí. Estar embarazada no significa estar inválida", empieza en su denuncia la televisiva.

"Sí que es cierto que hay gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas en las que evidentemente tu día a día y vida profesional se ven afectadas por motivos obvios. En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, en el que, pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando", se queja.

"No estoy forzando la máquina, no hago sobreesfuerzos, escucho a mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto, pero tengo la gran suerte de poder decir que están siendo meses dulces y no está habiendo problemas ni complicaciones", aclara la hija de Elsa Anka.

"Así que quería que constase este 'gracias' a las empresas que, contando con nosotras, nos están dando la mano e indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal", concluye Lidia.