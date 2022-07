Rocío Flores afronta duras críticas por pedir ayuda a través de redes sociales por un "problema serio"

Rocío Flores es una asidua de la polémica tanto televisiva como en redes sociales. La nieta de Rocío Jurado se enfrentó a las críticas de un seguidor tras haber pedido ayuda urgente por un "problema serio".

La colaboradora de El programa de Ana Rosa subió una fotografía de su cara compungida a stories, acompañada de un texto que decía: "Tengo un problema serio, se me ha bloqueado la contraseña del ordenador. Le he dado a restablecer con el ID y me sale error. ¿Hay alguien que me pueda ayudar por aquí?, ¿os ha pasado lo mismo alguna vez?

La llamada de atención, para muchos de sus seguidores, carecía de la importancia que la exconcursante de Supervivientes le había otorgado y uno de ellos se lo quiso trasladar.

'Story' de Rocío Flores. INSTAGRAM

"Aquí percibimos cada uno nuestras carencias. Pero si para ti eso es un problema supongo que será lo más importante de tu vida en este momento", respondió el usuario de Instagram.

'Story' de Rocío Flores. INSTAGRAM

"Yo de verdad que alucino, por pedir ayuda con un problema de trabajo que tengo y recibo estas gilipolleces de gente que todo lo lleva al extremo. ¡Obviamente es un problema mínimo! Tengo muchos problemas como todo el mundo, y algunos bastante graves, lo que no hago es escribir a la gente dando lecciones de nada. Pensaba que no tenía que explicarlo", sentenció la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.