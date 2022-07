Compromís reclama que el valencià torne a ser un requisit en els processos de selecció d'À Punt

Al seu juí, com la llengua vehicular d'À Punt Mèdia és el valencià, no s'entén per què en el procés de selecció iniciat per a cobrir un lloc en la direcció no se sol·licita com a requisit i es deixa com mèrit, quan "en els mateixos processos realitzats en 2017 el coneixement del valencià sí era un requisit".

La coalició, que governa en la Generalitat al costat de PSPV i UP, se suma així a la denúncia pública realitzada per Escola Valenciana. "No podem entendre el per què d'aquest retrocés en les condicions d'accés. En un lloc com el qual es vol cobrir, el més lògic és que s'exigisca el coneixement de les dos llengües oficials en el nostre territori i no s'obvie la necessitat de conéixer també el valencià", defèn la diputada Mònica Álvaro.

A més, Compromís inquiere a la CVMC si en futures convocatòries planteja corregir aquest "contrasentit" i tornar a incloure el coneixement de la llengua vehicular d'À Punt Mèdia com un requisit en els seus processos de selecció.