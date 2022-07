Sandra Barneda anuncia, al borde de las lágrimas, la quinta y sexta temporada de 'La isla de las tentaciones': "He sufrido mucho"

Sandra Barneda ha anunciado este lunes el final de las grabaciones de la quinta y sexta temporada de La isla de las tentaciones. Al borde del llanto, la presentadora ha compartido en sus redes sociales los primeros detalles desde el escenario habitual del reality, en República Dominicana.

"Vais a flipar tanto como nosotros", ha avanzado la periodista en un breve texto que ha acompañado de un vídeo donde asegura sentirse emocionada por haber terminado esta aventura.

"Este es un momento de muchísima emoción para todo el mundo. Me veis a mí, pero así es para todo el equipo. Me emociono y todo. Han sido dos meses donde nos hemos dejado la piel. Han sido dos supertemporadas donde he sufrido muchísimo. Esto es muy duro de grabar", ha expresado.

"Estoy como loca para que lo veáis", ha explicado, agradeciendo el trabajo de sus compañeros y apuntando que "próximamente" los nuevos capítulos llegarán a la televisión. A diferencia de lo que ocurrió en las anteriores ediciones -que terminaron de rodarse en agosto-, estas grabaciones se han completado en el mes de julio.

La cuarta temporada de La isla de las tentaciones se emitió el pasado mes de diciembre en Telecinco, llegando a su final durante el mes de enero de 2022.

Después, el espacio producido por Cuarzo Producciones se presentó con una nueva versión, La última tentación, en el que varios rostros de las anteriores ediciones se reencontraron.