Nagore Robles se sincera sobre la relación que tiene con su padre: "Tenemos que separarnos para reencontrarnos en el momento idóneo"

Nagore Robles lleva un tiempo desaparecida del mundo mediático, ya que para ella, el 2022 está siendo un año con ciertos altibajos. Para alejarse de los malos pensamientos, ha decidido emprender sus vacaciones rodeada de los suyos.

Es por ello que la que fuera consejera del amor en Mujeres y hombres y viceversa se ha ido con su padre a las Islas Baleares para desconectar de la rutina. Alguien con quien asegura que está trabajando para mejorar su relación.

Así lo ha publicado en su Instagram, donde ha compartido una foto con su progenitor acompañada de un texto bastante reflexivo en el que se desahoga con sus seguidores acerca de este tema.

"Una de las preguntas que más me hacéis es: '¿De qué te sientes más orgullosa?' Os diré que estoy en uno de los proyectos más importantes de mi vida, y que más orgullosa me hace sentir; la intención de tener una relación sana con mi familia, empezando por mi padre", comienza la colaboradora.

Confiesa que cuando sube vídeos con él, no se aprecia todo lo que han tenido que luchar para llegar al punto en el que están ahora. "De hecho seguimos en construcción, y muchas veces tenemos que separarnos para reencontrarnos en el momento idóneo", asegura.

"¿Que cómo he llegado a este momento?", se pregunta. "Pues escuchándome, protegiéndome con tiempo y espacio entre los dos, con los años, paciencia y mucha terapia", se autorresponde.

"Por supuesto también estoy orgullosa de él, nunca pensé que hubiera ningún atisbo de cambio o intención de aprendizaje por su parte, estaba totalmente equivocada. Ha habido evolución, ganas de mejorar y aunque muchas veces sea complicado, también escucha", comparte sobre el comportamiento de su padre.

Reconoce que, aunque estén de vacaciones, llevan unos días chocando y no han podido soportar la tensión. "Cuando le he dicho las cosas que me lastiman con sus formas, me veía reflejada en él, retrocedía a otros momentos donde yo también he lastimado con mis formas, y veía el amor y paciencia del resto conmigo, y ahora la mía hacia él", añade y finaliza asegurando que tras la discusión, ella le ha pedido un beso de disculpas y él se lo ha dado.

La reflexión de la colaboradora ha sido aplaudida y respaldada por sus seguidores a su vez que comprendida por aquellos que se encuentran en la misma situación. "El camino no es fácil, pero si es muy gratificante", "Tan verdaderas y necesarias tus palabras" y "Deduzco que hay mucho trabajo de fondo y mucho avanzado en esta relación", son algunos de los comentarios que le han dejado.