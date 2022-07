Ana María Aldón cuenta que ha pensado en quitarse la vida recientemente: "He tocado fondo"

Telecinco emitió este sábado 16 de julio la esperada entrega de Déjate querer en la que Toñi Moreno entrevistó a Ana María Aldón. La conversación llegaba después de varias semanas sin que la pareja de José Ortega Cano aparezca en televisión, despertando todo tipo de especulaciones y preocupación entre sus compañeros de Viva la vida.

El parón, que ha durado aproximadamente un mes y llegó poco después de que la diseñadora participara en la Sálvame Fashion Week, no fue un período nada bueno para la protagonista del programa por sus problemas familiares, pero este sábado dejó claro que la cosa había ido más allá.

De hecho, confesó que había pensado en quitarse la vida, un golpe más para la andaluza, que no ha tenido una vida nada fácil por la violencia que sufrió por parte de su padre en su casa y otras circunstancias vitales complicadas.

"He tocado fondo, Toñi. No lo hice porque mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando, aunque no te guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir", confesó, rota.