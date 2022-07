Wyoming sentencia a Isabel Díaz Ayuso "por su mala educación y chulería"

La Sexta emitió este sábado 16 de julio una nueva entrega de La Sexta noche, que contó con El Gran Wyoming como invitado. Como es habitual, el invitado analizó la actualidad político-social, y en ese balance fue inevitable hablar de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y la política no salió muy bien parada en el análisis del comunicador. Este, sin pelos en la lengua, dijo que la periodista conseguía sorprender, aunque era "agresiva", tenía "mala educación" y faltaba sistemáticamente al respeto en la Asamblea madrileña con gestos como el de no mirar a los ojos a sus adversarios políticos.

El presentador insistió en que lo más llamativo de esos comportamientos es que se trata de un cargo institucional electo y no una mera militante del partido, por lo que se espera otra actitud de alguien que gobierna para toda la ciudadanía.

"No hablo de ideología, hablo de educación elemental. Hay tal abismo que a mí me desespera que la gente no sepa distinguir", reflexionó. Wyoming también habló sobre la reciente cumbre de la OTAN y tildó de "euforia militarista" al interés que había suscitado, algo cimentado por la guerra de Ucrania.

Además, se preguntó por la labor de la OTAN durante la guerra de Irak, y aseguró que opinaba lo mismo sobre la institución que durante los años ochenta, pues él "no cambia de parecer con facilidad".