El PP augura un "nou retard" en el CEIP Carles Salvador de València en quedar deserta la contractació de les obres

El PP, en un comunicat, ha censurat que aquesta situació suposa "un altre retard més" i ha criticat que no només la delegació de competències "ha tornat a la casella d'eixida" sinó que "no s'ha pogut avançar en el projecte bàsic de la reforma d'aquest centre de Benimaclet".

Per a l'edil, aquest escenari "constata de nou el fracàs absolut de l'esquerra per a construir col·legis". "Dels nou col·legis amb els quals es van comprometre, cap s'ha fet set anys després i dels 49 milions nnomés s'ha executat l'1,37 per cent", ha retret al Govern del Rialto (Compromís i PSPV).

"Dos col·legis que es van anunciar en el 2018, que haurien d'haver estat construït fa temps i que han de tornar a la casella d'eixida per la falta de diligència de Joan Ribó i el PSPV, la qual cosa ens costarà un 40% més del previst, 5,7 milions d'euros més", ha censurat.